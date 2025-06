Dal Barca del tiki taka all’Inter: in panchina lo sognavano dai tempi di Moratti | Tutto fatto

Lo sognavano dai tempi di Massimo Moratti, per la panchina spunta un ex Barcellona protagonista del “Tiki Taka”: affare ad un passo

C’è delusione. Inutile nasconderlo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La roboante, pesante e soprattutto umiliante sconfitta subita nell’ultimo sabato, nella finale di Champions League, è un duro mattone da digerire.

Una stagione che non si è ancora conclusa del tutto visto che, tra pochi giorni, i nerazzurri partiranno per la volta degli USA pronti a partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club. Anche se il morale non è affatto dei migliori.

In aereo, però, potrebbe non salire Simone Inzaghi. Ed i motivi sono ben noti e li conosciamo tutti. Il manager piacentino, infatti, potrebbe seriamente lasciare i nerazzurri visto che le offerte di certo non mancano.

In particolar modo dall’Arabia Saudita dove c’è l’Al-Hilal in forte pressing. Come suo sostituto i nerazzurri non hanno alcun dubbio: l’obiettivo, per la panchina, è quello di puntare su uno che è stato protagonista del “Tiki Taka” made Barcellona di molti anni fa.

Inter, per la panchina il protagonista del “Tiki Taka”: affare ad un passo

Futuro di Simone Inzaghi sempre più in bilico. Il presidente Marotta sta provando in tutti i modi a convincerlo a restare. Anche se, allo stesso tempo, non vuole assolutamente farsi trovare impreparato ed ha già in mente il nome per sostituirlo. Il profilo che piace di più porta al nome di Cesc Fabregas. Il catalano è stato autore di una brillante stagione, la sua prima in Serie A, con il Como. Club con il quale ha conquistato la salvezza con largo anticipo. Fornendo, soprattutto, un gioco interessante e con delle idee molto appetibili.

Le stesse che hanno catturato l’attenzione proprio dell’Inter che lo ha affrontato come avversario proprio all’ultima giornata di campionato. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona è il candidato principale nel caso in cui Inzaghi decidesse di andare via. Le sirene provenienti dall’Arabia si fanno sempre insistenti per il tecnico emiliano che, in questi giorni, scioglierà ogni tipo di dubbio per quanto riguarda il suo futuro. D’altronde la delusione è immensa: dal possibile “Triplete” a “Zerù tituli” chiunque mediterebbe sul proprio futuro.

Inter, Inzaghi verso l’addio: ecco come giocherà l’ex Barcellona

Nel caso in cui dovesse approdare, in quel di Milano (sponda nerazzurra), Cesc Fabregas attuerebbe per il modulo 4-2-3-1. Proprio come ha fatto vedere, in questa stagione, a Como. Un modulo, appunto, molto offensivo e propositivo al gioco. A prescindere da chi ha di fronte il tecnico spagnolo se l’è sempre giocata contro tutti, non badando mai a concentrarsi sulla difesa.

Su Fabregas, fino a qualche settimana fa, ci aveva pensato la Roma come successore di Claudio Ranieri. Fu proprio la società lanare che, però, rifiutò ogni tipo di proposta per il suo allenatore. Anche il Bayer Leverkusen, per continuare la filosofia di gioco di Xabi Alonso, aveva pensato al classe ’87. Anche in questo caso non c’è stato nulla da fare. Che sia proprio l’Inter la sua prossima squadra? Staremo a vedere.