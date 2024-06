L’assemblea si riunisce e lo saluta ‘Grazie di tutto’ | Primo addio ufficiale in casa Inter

L’Inter inizia a perdere pezzi. Dopo la riunione della dirigenza arriva il primo addio ufficiale in casa dei neroazzurri.

È tempo di rinnovamento in casa Inter. Dopo le due splendide stagioni in cui sono state vinte una Coppa Italia, una Supercoppa e uno Scudetto, a Milano si parla già di futuro. Ma la direzione da prendere dipende anche da chi resta e costituirà la colonna portante nella prossima stagione.

Ecco perché l’Inter ha deciso di cambiare alcuni uomini in vista della stagi0one 2024-2025. Questa volta però non si tratta di nessun calciatore – sebbene Marotta sia più che attivo sul mercato e abbia già le idee chiare in questo.

Il primo addio ufficiale arriva infatti da un importante membro dello staff che ha ben figurato in questi ultimi anni. Si tratta di Christian Chivu, storico difensore dell’Inter e – ormai ex- allenatore della Primavera neroazzurra.

Christian Chivu lascia l’Inter

Arriva la comunicazione ufficiale del primo addio in casa Inter e a parlare è stato lo stesso Christian Chivu. “Ho ringraziato tutti per quello che abbiamo fatto in questi sei anni – ha annunciato Chivu ai microfoni di Sportitalia – ho iniziato il mio percorso con l’Under 14 e alcuni sono ancora qui in Primavera. Mi fa piacere averli visti crescere”.

L’allenatore lascia dopo la sconfitta nella semifinale playoff contro il Sassuolo e lo fa comunque dopo aver raggiunto risultati importanti, come la vittoria nel campionato 2021-2022. “Il mio straordinario percorso con l’Inter finisce qui – ha detto lo stesso Chivu – ringrazio la società che mi ha dato l’opportunità di crescere come giocatore e come allenatore”. Poi conclude dicendo. “Ringrazierò l’Inter per sempre perché mi ha permesso di realizzare i miei sogni”.

Un futuro in prima squadra?

Il percorso di allenatore di Christian Chivu è iniziato nel 2018, proprio all’Inter. Negli anni è cresciuto, fino ad arrivare allo Scudetto Under 19, con Cesare Casadei e Giovanni Fabbian in rosa. Un lavoro eccellente che non è passato in osservato. Già ad aprile di quest’anno, infatti, è stato forte l’interesse da parte dell’Ajax di affidargli la prima squadra.

Ad oggi, infatti, non si sa ancora quale sarà il futuro di Chivu, ma sembra proprio che la sua carriera da allenatore possa decollare in maniera definitiva. Il campionato olandese potrebbe essere infatti il trampolino di lancio ideale per una nuova avventura da allenatore nei professionisti. Resta quindi da vedere quale sarà la decisione definitiva di Christian Chivu.