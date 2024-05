Inter, Darmian nel post contro la Lazio: “C’è il segreto…”

Ad Inter TV è intervento il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, nel post partita della gara contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“È sempre bello festeggiare e celebrare una vittoria, soprattutto davanti ai nostri tifosi che oggi sono stati fantastici. In qualche modo abbiamo cercato di ripagare l’affetto che ci hanno dato in questo campionato. Credo che il segreto sia che alla base c’è coesione, a partire dal mister e dallo staff. Ci troviamo veramente bene con tutti. Quello che proviamo durante la settimana cerchiamo di portarlo in campo. In allenamento ci divertiamo ma sempre con la giusta determinazione per provare a migliorarci sempre e i risultati si sono visti”.