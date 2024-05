Inter-Lazio, formazioni ufficiali: c’è Lautaro, fuori Luis Alberto

Arrivate le formazioni ufficiali di Inter-Lazio. L’atmosfera a San Siro è carica di emozioni contrastanti per l’ultima partita della stagione dell’Inter, campione d’Italia. Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo contro la Lazio, c’è un misto di celebrazione e incertezza.

Dopo il fischio finale, i nerazzurri alzeranno la coppa dello scudetto, seguiti da un mini-concerto con le esibizioni di Tananai e Ligabue. Le vicende societarie gettano un’ombra sull’evento, con il possibile passaggio delle quote a Oaktree che potrebbe segnare la fine dell’era Suning.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

Simone Inzaghi schiera la miglior formazione possibile per l’ultima passerella a San Siro. In difesa, Francesco Acerbi torna a guidare il reparto arretrato, mentre in attacco la coppia è formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Matteo Darmian è preferito a Denzel Dumfries sulla fascia destra, mentre il terzetto di centrocampo è quello titolare, garantendo solidità e creatività alla squadra.

Igor Tudor rivoluziona la Lazio con un 3-4-2-1 che vede alcune novità importanti. Provedel torna tra i pali dopo due mesi, mentre in difesa Patric, Casale e Gila formano il terzetto arretrato. A centrocampo, Marusic e Pellegrini presidiano le fasce, con Vecino e Rovella in mezzo. Kamada e Zaccagni operano dietro l’unica punta Castellanos, preferito a Ciro Immobile come riferimento offensivo. Fuori Luis Alberto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Tudor.