Calciomercato Inter, due colpi confermati: Marotta show

Calciomercato Inter – i nerazzurri non perdono tempo e accelerano i lavori in sede di calciomercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, è impegnata su più fronti per assicurare al tecnico Simone Inzaghi una squadra ancora più competitiva. L’estate si preannuncia bollente e ricca di novità per il club interista.

Mercato Inter, ecco i primi nomi: Zielinski e Taremi

La determinazione a migliorare la squadra è evidente. Infatti, due colpi sono già stati conclusi con successo: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi vestiranno la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Zielinski, centrocampista polacco dal grande talento, e Taremi, attaccante iraniano prolifico, sono stati acquisiti per dare maggiore qualità e profondità alla rosa. Tuttavia, questi non saranno gli unici rinforzi. La dirigenza è infatti attivamente alla ricerca di ulteriori acquisti per completare un mercato che si prospetta movimentato.

Uno dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco è Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese, attualmente in forza al Genoa, è in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri. Secondo indiscrezioni, ci sarebbe già stato un incontro positivo con l’entourage del giocatore, che ha dato il suo consenso al trasferimento. L’Inter sembra essere in vantaggio rispetto alla concorrenza, con Ibrahimovic e Giuntoli che avevano manifestato interesse per il talentuoso attaccante.

Gudmundsson-Inter, c’è la strategia (alla Frattesi)

La strategia dell’Inter per assicurarsi Gudmundsson potrebbe seguire un modello già collaudato: il prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, simile all’operazione che ha portato Davide Frattesi al Sassuolo. Anche il Genoa avrebbe mostrato apertura a questa formula, facilitando così l’accordo tra le due società. Sebbene non sia ancora tutto definito, l’Inter è fiduciosa di chiudere l’affare a breve, portando Gudmundsson a Milano.

Oltre a Gudmundsson, l’Inter sta valutando altre opzioni per rafforzare la squadra. Joshua Zirkzee, giovane attaccante olandese, è un’altra alternativa in considerazione. Zirkzee rimane la seconda scelta, con la dirigenza focalizzata principalmente su Gudmundsson. Il club sta esplorando anche altri profili per assicurarsi di avere una rosa competitiva e ben assortita per affrontare le sfide della prossima stagione.