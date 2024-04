Inter, il futuro di Carboni ad un bivio: due strade alternative, con un rischio concreto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/04/2024

Inter, il futuro di Valentin Carboni ad un bivio. In casa nerazzurra c’è tantissima euforia per lo scudetto e la seconda stella vinta al derby. Un obiettivo meritato per quanto fatto vedere in questa stagione e centrato dopo averlo puntato fin dal ritiro estivo. Ma la squadra adesso deve ritrovare la concentrazione per sfidare una squadra complicatissima come il Torino che punta ad arrivare in Europa in questo finale di stagione.

Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza lavora per programmare il futuro della rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione. Come si sa, i nerazzurri, dovranno fare un mercato a saldo zero e, quindi, servirà anche cedere per poter finanziare le entrate. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno valutando la posizione di alcuni giocatori, tra cui anche quella di Valentin Carboni.

Il classe 2005 è in prestito al Monza e tornerà alla base, ma piace a tantissime squadre che potrebbero farsi avanti. La valutazione che si fa dell’argentino è di circa 30-35 milioni di euro e se dovesse arrivare una cifra del genere, ecco che i nerazzurri potrebbero cedere senza recompra. Perchè inserirne la clausola, con una cifra di cessione del genere, vorrebbe dire doverlo riacquistare il giocatore per circa 50 milioni di euro. Una cifra enorme.

Se la cifra dovesse essere simile a quelle arrivate fino a questo momento, allora ecco che potrebbe esserci una recompra o un nuovo prestito secco.