Inter, cambiano le gerarchie per l’obiettivo in attacco: è lui il nome preferito adesso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/04/2024

Inter, cambiano le gerarchie per l’obiettivo in attacco. La squadra di Inzaghi si appresta a giocare la partita di campionato contro il Torino per poi percorrere le vie di Milano e festeggiare con i propri tifosi. Un campionato dominato e vinto nella maniera più incredibile, vincendo il derby contro il Milan in casa dei rossoneri. Un obiettivo che era stato prefissato fin da inizio stagione e che adesso è stato raggiunto matematicamente.

Intanto, la dirigenza, lavora duramente in viale della Liberazione per progettare la rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno come rinforzo principale per la prossima stagione quello dell’attaccante per provare a creare un super-reparto come quello che si aveva intenzione di creare lo scorso anno con Lautaro, Thuram e Lukaku.

Si è fatto il nome di Gudmunsson del Genoa, ma nelle ultime ore sembra che l’obiettivo principale sia cambiato. Infatti, pare che Joshua Zirkzee sia passato in cima alle preferenze. L’attaccante del Bologna costa 60 milioni di euro e i nerazzurri devono prima cedere per provare ad imbastire una trattativa. Su di lui ci sono anche gli interessi da parte dell‘Arsenal, ma soprattutto di Milan e Juventus che sembrano essere le due società più interessate ad averlo con sè nella prossima stagione.