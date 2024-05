Frosinone-Inter, Inzaghi pensa ancora al turn over: ecco chi ritorna e chi riposa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/05/2024

Frosinone-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri. Dopo aver vinto lo scudetto nel derby, con la successiva vittoria in casa contro il Torino e la sconfitta contro il Sassuolo, in casa nerazzurra si prepara la trasferta contro il Frosinone. La squadra di Eusebio Di Francesco, in questo momento, è in piena lotta per la salvezza e non ha nessuna intenzione di mollare il colpo. Pertanto, servirà la massima concentrazione e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco.

Dal canto suo, Simone Inzaghi, ha intenzione di concedere spazio a qualche giocatore che ha giocato meno. Fermo restando l’assenza di Acerbi, che non sarà recuperato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi cambierà ancora qualcosa. Potrebbero rivedersi in campo Thuram e Dimarco, che era stato fermato da un infortunio. Occhio alla difesa, dove uno tra Pavard e Bastoni potrebbe riposare.

In mezzo, dopo 24 partite consecutive da titolare, potrebbe essere giunto il momento di vedere in panchina Mkhitaryan. Il centrocampista armeno potrebbe far posto a Frattesi, che anche contro il Sassuolo era partito da titolare, ma al posto di Barella. Per il resto, la formazione dovrebbe prevedere i giocatori titolari. Tutti i nerazzurri vogliono riscattare la brutta prestazione di Reggio Emilia e provare a continuare a vincere le proprie partite.