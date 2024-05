Paolo Maldini, l’Inter protagonista della sua stoccata al Milan

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2024

(Inter) Paolo Maldini è stato intervistato da Radio Tv Serie A. La bandiera del Milan ha utilizzato un grande elogio nei confronti dell’Inter per rivolgere una stoccata alla dirigenza rossonera che lo ha esiliato da tempo.

“Scudetto Inter? È molto indicativo quello che è successo. L’Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c’è stata un’idea di strategia. Non è un caso che il Napoli sia andato male dopo gli addii di allenatore e direttore sportivo. Si dà poca importanza alla gestione del gruppo, a volte si considerano i giocatori come macchine che devono produrre qualcosa, ma per farlo servono persone che li aiutino a farlo”.