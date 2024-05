Inter, quinta punta, Ausilio fa l’elenco ma dimentica un nome

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2024

(Inter) Nel corso dell’intervista live di Fabrizio Biasin a Piero Ausilio il DS nerazzurro ha analizzato le possibilità di rinforzo per l’attacco di Inzaghi per la prossima stagione. Al di là di possibili operazioni di mercato, l’Inter ha una serie di giovani in prestito che la dirigenza sta valutando.

“Abbiamo Arnautovic che è sotto contratto, dobbiamo fare delle valutazioni su Sanchez che anche se è sotto contratto non vuol dire che parta. C’è Carboni al Monza, Pio Esposito allo Spezia, Sebastiano Esposito, c’è Satriano che sta facendo molto bene in Francia. Dopo valuteremo tutto… Valentin Carboni come qualità può stare all’Inter, anche da terzo e abbiamo grandi aspettative su di lui. Dobbiamo valutare se è giusto portarlo qui sapendo che troverà poco spazio o lasciarlo fuori dove può crescere. Sta facendo bene al Monza, valuteremo insieme al ragazzo cosa fare”.

Manca solo un nome nell’elenco fatto da Piero Ausilio, quello di Correa. Semplice dimenticanza o ci sono altre prospettive per lui?