Inter, rinnovo Lautaro, l’accordo c’è la firma no, i motivi

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2024

(Inter) Claudio Raimondi sui canali Mediaset ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez.

“Dopo il possibile rifinanziamento, che sta cercando di chiudere velocemente in prima persona Steven Zhang, scatteranno le operazioni di rinnovo. Tanti giocatori, su tutti Lautaro Martinez: la priorità è per lui. Si parla di un contratto, con accordo ormai raggiunto e la firma a fine campionato, da nove milioni netti a stagione Attualmente ne guadagna sei e mezzo. Accordo fino al 2029, ma con la possibilità di arrivare anche in doppia cifra a dieci milioni. Con dei ricchi bonus in caso di gol in Champions League “