Inter, cosa hanno in comune Marotta, Inzaghi e Corvino?

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2024

(Inter) Pierpaolo Marino, storico dirigente di Udinese e Atalanta, ha parlato ai microfono di TMW Radio dell’importanza di alcuni manager che riescono a trasformare in meglio le sorti di un club.

“Quanto conta il valore di un Direttore Sportivo? Marotta che si sposta dalla Juventus all’Inter e i nerazzurri iniziano un progetto vincente. Negli ultimi anni Marotta ha spostato gli equilibri. Dall’arrivo di Corvino a Lecce, invece di retrocedere dalla A alla B, ora si salva e permette plusvalenze importanti. È importante non la partita della domenica quanto che nello spogliatoio tutte le gerarchie siano in equilibrio e si faccia gruppo. Inzaghi all’Inter è un altro esempio di come, liberandosi dalle architetture dittatoriali della gestione Lotito, abbia fatto ancora meglio.”