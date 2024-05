Inter, a Frosinone in campo con la sorpresa finale

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2024

L’Inter scende in campo stasera a Frosinone in un match importantissimo per i padroni di casa per continuare a sperare nella salvezza. I nerazzurri dal canto loro hanno l’obbligo di far dimenticare la brutta prova con annessa sconfitta di Reggio Emilia.

Inzaghi darà ancora spazio ai giocatori meno impegnati nel corso della stagione. Certa la presenza di Frattesi a centrocampo , quella di Arnautovic in attacco con Bisseck a formare il terzetto difensivo con De Vrij e Carlos Augusto.

La sorpresa più grande sarà nel vedere Mkhitayan per la prima in volta in panchina in campionato mentre in Champions aveva saltato solo la gara di ritorno a Lisbona con il Benfica.

Un vero stakanovista del centrocampo dal rendimento strepitoso per tutto l’arco della stagione, la sua assenza sta già suscitando commenti ironici tra i tifosi. Oltretutto è da osservare che l’armeno sta giocando da 10 partite con la diffida sul collo,