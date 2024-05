Inter, Biasin stronca le voci tendenziose dopo il Sassuolo

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2024

(Inter) Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato della settimana nerazzurra tra la sconfitta con il Sassuolo ed il match di domani sera a Frosinone.

“Sassuolo-Inter? L’idea che una squadra scenda in campo per non fare la miglior partita possibile è nella testa solo dei complottisti. Normale che dopo giorni di festa l’Inter non sia stata brillante e che Inzaghi faccia giocare le seconde linee. Ho sentito anche un’altra assurdità: ovvero che l’Inter debba giocare domani male anche col Frosinone. Assurdo”..