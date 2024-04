Mercato Inter, portiere cercasi: l’obiettivo è sempre Bento. La dirigenza si è data una deadline

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/04/2024

Mercato Inter, l’obiettivo per la porta resta Bento. In casa nerazzurra ci si prepara alla partita di campionato contro il Torino, con tante seconde linee che scenderanno in campo. Una sfida sicuramente complicata, anche perchè i nerazzurri sono ancora in piena fase di sbornia per la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella in casa del Milan. Per questo servirà ritrovare alla svelta la massima concentrazione per non incappare in brutte figure.

Intanto, la dirigenza, è al lavoro per trovare i profili migliori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i ruoli cerchiati in rosso da Marotta e Ausilio c’è anche quello del portiere, con Bento Krepski sempre più in cima alla lista dei desideri. Il portiere brasiliano è stato cercato anche l’anno scorso, ma i costi dell’operazione non ne hanno permesso la conclusione e, dunque, da qui la virata su Audero.

Adesso le cose possono cambiare. La dirigenza si è data tempo fino alla fine di maggio per valutare se affondare il colpo o meno. Bento piace e anche tanto. E’ considerato il futuro titolare per la porta dell’Inter, dopo un primo anno di apprendistato alle spalle di Sommer. Bisognerà vedere se ci potranno essere gli incastri giusti per concludere questa operazione.