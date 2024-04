Inter, Frattesi parla prima del match: le parole sullo scudetto vinto. E su chi ha giocato meno…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2024

Inter, Frattesi parla prima della partita. Prima sfida da campioni d’Italia per i nerazzurri che, dopo aver battuto il Milan nel derby ed aver conquistato matematicamente sia il ventesimo scudetto che, di conseguenza, anche la seconda stella, tornano in campo per sfidare un avversario complicatissimo come il Torino. Prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi, ha parlato del match e degli stimoli che può avere anche chi ha giocato meno.

Ecco le parole di Frattesi: “Che atmosfera ci aspettiamo a San Siro ora che siamo Campioni d’Italia? In realtà la solita atmosfera del nostro pubblico, oggi ancora di più. Dobbiamo solo ringraziarli per l’anno fantastico che ci hanno fatto vivere sugli spalti. L’obiettivo per le prossime cinque partite? Vincere tutti i match di questa stagione, anche perché anche noi che abbiamo giocato un po’ meno avremo più spazio. Siamo pronti a dimostrare il nostro valore. Sarà sicuramente un finale buono per noi”.