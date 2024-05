Inter, Biasin parla della situazione rinnovi: Lautaro, Dumfries e Inzaghi? Ecco cosa manca

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/05/2024

Inter, Biasin rivela le prossime mosse sui rinnovi. In casa nerazzurra c’è tantissima soddisfazione dopo la manita rifilata al Frosinone. Una partita terminata in goleada e che testimonia, ancora una volta, la bontà del lavoro svolto dai nerazzurri in questa stagione. Intanto, mentre la squadra pensa a preparare gli ultimi impegni stagionali prima del liberi tutti, la dirigenza lavora alle prossime mosse per il futuro della squadra.

E tra queste, sicuramente, c’è anche quella inerente ai rinnovi di contratto. Proprio a tal proposito, il giornalista di Libero vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, ha parlato della situazione rinnovi di tre protagonisti, ovvero il tecnico Simone Inzaghi, Denzel Dumfries e il capitano Lautaro Martinez.

Ecco le parole di Biasin: “Presto ci sarà un incontro con l’entourage di Dumfries per capire se accetterà la proposta o se si andrà avanti così, con il giocatore che andrà in scadenza. Rinnovo Inzaghi? Nessun problema, alla fine della stagione si ritrovano. Devono solo decidere se fare due o tre anni in più. Io presumo due. Lautaro Martinez l’anno prossimo giocherà nell’Inter, nessun problema”.