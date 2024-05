Inter, Zhang è vicinissimo a definire il futuro: ecco cosa accadrà la settimana prossima

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/05/2024

Inter, Zhang vicinissimo a definire il futuro. In casa nerazzurra c’è grandissima soddisfazione dopo i cinque gol rifilati ieri sera in casa del Frosinone. Una partita che riscatta la brutta sconfitta contro il Sassuolo e che ha permesso la squadra di Inzaghi di poter superare i punti in classifica dell’Inter del diciannovesimo scudetto. Intanto, il 20 maggio, il presidente Steven Zhang dovrà definire in un modo o in un altro, il futuro del club con il prestito di Oaktree che pende in capo a Suning.

Secondo Sky Sport, a tal proposito, arrivano delle novità importanti per quanto riguarda questa situazione. Infatti, secondo il giornalista Matteo Barzaghi, il presidente Zhang sarebbe vicino a definire un nuovo finanziamento con il Fondo Pimco da 420-430 milioni per liberare Oaktree ed avere più tempo per cedere la società alle proprie condizioni.

La prossima settimana, nei giorni che vanno dal 15 al 17 maggio, ci dovrebbe essere la firma definitiva e l’ufficialità di tutto. Insomma, la società nerazzurra, quantomeno fino ad ora, dovrebbe rimanere ancora in mano al presidente Steven Zhang. Vedremo dopo questo passaggio cosa accadrà e se davvero ci sarà modo di vedere il club nerazzurro passare ad una nuova proprietà rispetto a quella attuale. Ma, oggi, questi sono discorsi molto prematuri.