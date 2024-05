Inter, Biasin parla della situazione economica: ecco quando ci sarà il pareggio di bilancio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2024

Inter, Biasin parla della situazione economica nerazzurra. Tra qualche ora, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla stampa, la società nerazzurra dovrebbe ufficializzare il rifinanziamento del prestito con Oaktree, questa volta con il fondo Pimco. Dopo tanto parlare, dunque, il presidente Steven Zhang ha deciso di tenere la società. Per le decisioni future, si vedrà. Intanto, ai microfoni di Pressing, il giornalista vicino alle cose nerazzurre, Fabrizio Biasin, ha parlato della situazione economica del club.

Ecco le parole di Biasin: “Io penso che, per guardare al futuro, bisogna guardare al recente passato. E il recente passato dice che l’Inter, con questa proprietà, avrà avuto anche dei problemi finanziari, ma è passata dall’essere la squadra numero 80 o 100 del panorama mondiale all’essere stabilmente tra le prime 10 in Europa e quindi nel mondo. Ovviamente si può migliorare sotto alcuni aspetti, ma in questo momento l’Inter sta facendo le cose per bene e io sono contento di ciò. Il fatturato sta crescendo di molto, il bilancio è ancora in negativo ma l’anno prossimo dovrebbe essere in pareggio”.

Biasin, poi, ha continuato: “Se vi fate un giro in questi giorni ad Appiano Gentile ti accorgi di qualcosa che è successo non troppe volte nella storia dell’Inter: c’è un’organizzazione che le altre invidiano all’Inter, e questo è dovuto al lavoro di chi sta a monte. Non è che si fa il prestito e chi è in società si strappa i capelli: l’Inter al momento è un modello di gestione e organizzazione in Italia e in Europa. Zhang sta facendo delle cose consentite, mentre i dirigenti stanno facendo le cose fatte per bene. E questa cosa va detta”.