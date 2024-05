Lautaro-Inter: si cerca la quadra per il rinnovo: c’è una data che è obiettivo di entrambe le parti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/05/2024

Lautaro-Inter, si cerca ancora l’intesa definitiva per il rinnovo. In casa nerazzurra c’è grande soddisfazione per la vittoria ottenuta per 5-0 in casa del Frosinone. Un risultato che ripara alla sconfitta contro il Sassuolo, anche se, di fatto, ogni tipo di obiettivo è stato raggiunto e vincere serve solo ad evitare di fare delle brutte figure. Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza cerca la quadra per programmare il futuro della rosa di Inzaghi.

Ci sono tanti giocatori con il rinnovo in ballo e il principale tra questi è, sicuramente, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, oramai da tempo, è in trattativa per trovare un accordo con i nerazzurri, ma ancora questo non è arrivato. Entrambe le parti si sono dette volenterose e fiduciose di riuscire a trovare un accordo e si sta lavorando per andare verso questa direzione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per la società di viale della Liberazione, non è importante quando, ma che il rinnovo si faccia. Ed è per questo che, sia lato giocatore, sia lato club, ci si è dato un obiettivo per raggiungere un accordo che è la tournèe cinese di questa estate. Un accordo che, stando a quanto circola, dovrebbe prevedere un ingaggio intorno ai 10 milioni di euro netti all’anno e una durata fino al 2028 o 2029.