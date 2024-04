Inter-Torino, Inzaghi sceglie l’uomo al posto di Dimarco: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2024

Inter-Torino, ci sono le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra c’è un grande clima di festa per il ventesimo scudetto conquistato da Inzaghi e i suoi ragazzi e per la conseguente seconda stella. Dopo la partita contro la squadra granata, Lautaro e compagni sfileranno per le vie di Milano con il bus scoperto. Ma prima, c’è un impegno importantissimo da non prendere sotto gamba, dal momento che una sconfitta potrebbe rendere agrodolce la festa.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci, Vlasic; Zapata.

All. Ivan Juric.