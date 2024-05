Inter, l’infortunio più strano non frena Inzaghi

di Mario Spolverini, pubblicato il: 11/05/2024

(Inter) Dopo la larga vittoria a Frosinone Inzaghi si è presentato acciaccato ai microfoni dei giornalisti. Lui stesso ha spiegato i motivi. “Il polpaccio? Ho sentito una contrattura ieri durante il torello con i calciatori, per questo non ho potuto saltare quando me lo hanno chiesto i tifosi”…

Nonostante l’nfortunio il mister non ha mancato di esprimere la propria soddisfazione per il risultato e soprattutto per vedere riconosciuti i sacrifici di chi ha giocato meno nell’arco della stagione.

“Ci sono giocatori come Arnautovic e Buchanan che hanno fatto un grande lavoro in allenamento e in campo ma per colpa mia non hanno giocato molto. Sensi si è poi allenato sempre al massimo per uno spazio che non è stato semplice dargli. Frattesi? Spero che possa confermarsi con questi numeri, dipenderà da lui: si è inserito subito e ha iniziato a pedalare. Devo fare ancora i complimenti ai ragazzi per tutte queste vittorie e questi record…Buchanan ci dà caratteristiche diverse rispetto agli altri, a destra ci sono altre alternative. A sinistra invece Carlos Augusto fa bene anche in difesa per dare riposo a Bastoni“.