Inter, Bisseck felice ripensa ai primi giorni nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 11/05/2024

(Inter) Più che positiva la prova di Yann Bisseck a Frosinone. Il giovanotto ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle precedenti occasioni in cui Inzaghi lo aveva chiamato in causa, qualche difficoltà su Cheddira ma senza mai perdere la tramontana e con una traversa c riprova della sua abilità sulle palle alte. Una prova di sostanza e personalità che gli apre la strada per proseguire l’avventura in nerazzurro anche nella prossima stagione puntando ovviamente sulla sua crescita tecnica.

Dopo il match il difensore centrale ha riconosciuto che il risultato è forse troppo largo per quanto visto in campo. Poi ha parlato proprio del suo percorso di crescita in maglia nerazzurra.

“Ricordo la prima settimana qui in Italia, ho fatto una fatica enorme perché l’aspetto tattico è difficile da imparare specie per un difensore. Ma ho imparato tanto, ho fatto meglio di quanto mi aspettassi, sono molto contento.”