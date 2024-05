Inter, cercasi tesoretto: ci sono due richieste per un giovane. Ecco la valutazione nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/05/2024

Inter, cercasi tesoretto per il mercato. In casa nerazzurra, dopo la sconfitta indolore subita dal Sassuolo, la squadra lavora sul campo per la partita contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Una partita sicuramente complicata, in cui i nerazzurri vorranno vendicare il cattivo risultato dello scorso fine settimana. Ma se la squadra lavora sul campo, anche la dirigenza, sulla scrivania, sta iniziando a pianificare le prime mosse per il mercato estivo interista.

Come oramai si sa da tempo, il mercato nerazzurro dovrà essere a saldo zero e prima di finanziare ogni acquisto, sarà necessario cedere. E i primi indiziati a partire sono i tanti giocatori in prestito che stanno facendo bene altrove. Uno di loro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è sicuramente l’attaccante uruguayano, Martin Satriano.

Il classe 2001, è in prestito al Brest, squadra francese ad un passo dalla qualificazione in Champions League. Dopo un periodo buio, il giocatore è riuscito a trovare grande continuità sia in campo che sotto porta. Il suo bottino, ad oggi, è di 6 gol e 4 assist. E sui di lui qualche squadra ha iniziato a muovere i primi passi. Si è già detto dell’interesse del Valencia, ma ci sono anche estimatori in Germania, con lo Stoccarda che vorrebbe imbastire una trattativa.

L’Inter è disposta a cederlo e valuta il giocatore non meno di 6 milioni di euro. Vedremo se le richieste nerazzurre verranno accettate. Di sicuro, Satriano, non farà parte dei piani futuri della rosa nerazzurra.