Per l’attacco un nome a sorpresa, l’Inter ha una carta importante

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2024

(Inter) Con Sanchez a scadenza di contratto e nonostante l’arrivo di Taremi il mercato nerazzurro non potrà non girare intorno ad un’altra punta per completare la rosa degli attaccanti.

Gudmumsson è il nome sulla bocca di tutti ma la cifra su cui il Genoa si sta attestando, 30 milioni più o meno, spingono lo staff di mercato nerazzurro a valutare diversi piani B.

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla possibile alternativa all’islandese.

“Tra le alterantive c’è Dodi Lukebakio, 26enne attaccante belga di origini congolesi che era già stato nei radar nerazzurri (e di altre squadre di A) la scorsa state. Il compagno di nazionale di Romelu Lukaku infatti era stato seguito anche la scorsa estate, prima di virare sul ritorno di Alexis Sanchez. Attaccante di talento e molto potente, Lukebakio piace anche per la sua duttilità. Può infatti muoversi sia da seconda punta, grazie all’abilità di svariare e di saltare l’uomo, sia da riferimento centrale, forte dei suoi 187 centimetri. Un’operazione che sarebbe molto meno onerosa rispetto a quella legata a Gudmundsson…

…Costa meno, sui 12 milioni. Di mezzo ci sarebbe anche Lucien Agoume, il centrocampista francese classe 2002 in prestito proprio al Siviglia, che ha un diritto di riscatto a 8 milioni.