Inter, il Toro argentino a caccia di record con il Toro italiano

di Redazione, pubblicato il: 27/04/2024

(Inter) Il sito ufficiale del club presenta la sfida di domenica prossima con il Torino con un occhio particolare per i numeri di Lautaro Martinez.

“Toro mata Toro. Un gioco di parole che sembra forzato, ma che viene supportato dai dati. Lautaro Martinez quando gioca contro il Torino sembra essere particolarmente ispirato. Il Toro ha realizzato un gol in cinque delle 11 sfide contro i granata in Serie A, inclusa la gara d’andata di questo torneo. Solamente contro Cagliari e Atalanta, l’attaccante nerazzurro ha segnato più reti. Lautaro Martínez, autore di 9 gol in gare casalinghe e di 14 reti in trasferta, potrebbe diventare solo il terzo giocatore dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol sia in casa che fuori casa in una singola stagione di Serie A a partire dal 2000 ad oggi, dopo Mauro Icardi nel 2017/18 (16+13) e Zlatan Ibrahimovic nel 2008/09 (13+12). Escludendo i calci di rigore, solamente Harry Kane (30) ha realizzato più reti del capitano nerazzurro nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (21 reti per l’argentino, al pari di Serhou Guirassy e Loïs Openda).”