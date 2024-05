Mercato Inter, Inzaghi ha la sua priorità. Il tecnico ha un solo nome in testa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2024

Mercato Inter, Inzaghi ha un nome fisso in testa. In casa nerazzurra, l’euforia è ancora tanta per la vittoria dello scudetto al derby, ma soprattutto per la conseguente seconda stella. Una traguardo storico, sia per le modalità con le quali è avvenuto, sia per cosa è stato ottenuto. Ma, come ammesso sia dalla dirigenza che da Inzaghi, in viale della Liberazione si è già al lavoro per rendere la rosa nerazzurra ancora più competitiva rispetto alla stagione in corso.

Già certo, come confermato da più parti, l’arrivo sia di Medhi Taremi che di Piotr Zielinski, entrambi a parametro zero. Due acquisti importanti, a cui la società vuole aggiungere ancora qualcosina. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno intenzione di confermare quasi tutta la rosa che ha vinto in questa stagione. Ma Inzaghi ha intenzione di spingere per migliorare e ha in mente solamente un nome.

Si tratta di Albert Gudmunsson del Genoa. Il tecnico interista, infatti, pensa che la priorità per la prossima stagione sia quella di avere un reparto offensivo forte in tutte le sue componenti. E il nome dell’islandese è quello che stuzzica di più sia perchè abituato a giocare in un attacco a due, sia perchè ha delle doti poco presenti nella rosa interista. Insomma, il nome principale è sempre lo stesso. Vedremo se realmente partirà una trattativa.