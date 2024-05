Mercato Inter, dalla Spagna insistono: i nerazzurri interessati al talento del Las Palmas

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2024

Inter, dalla Spagna rilanciano un interesse nerazzurro per un talento del Las Palmas. In casa nerazzurra l’umore non è dei migliori dopo la sconfitta ottenuta contro il Sassuolo. Una partita giocata sotto ritmo dalla squadra di Inzaghi e che ha portato tutti con i piedi per terra dopo i festeggiamenti. Ovviamente, bisogna dare il giusto peso a questa sconfitta, dal momento che la squadra ha già raggiunto l’obiettivo, ma non fa mai piacere perdere.

Intanto, la dirigenza, sta già lavorando per trovare i tasselli più adatti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ed una voce molto interessante arriva dalla Spagna, dove il quotidiano AS parla dei nerazzurri come interessati ad un giovane talento del Las Palmas. Secondo il quotidiano spagnolo, Marotta e Ausilio, hanno messo gli occhi sul trequartista classe 2003, Moleiro. Il giocatore vanta interessi anche da squadre come Villareal, Betis Siviglia e Liverpool.

Il Las Palmas, dal canto suo, vanta una clausola da 60 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe partire anche per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non solo, ma il ragazzo sarà anche impegnato alle Olimpiadi con la Spagna e potrebbe essere un palcoscenico per mettersi ulteriormente in mostra e far vedere il suo talento.