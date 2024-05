(Inter) Maicon, indimenticato protagonista del Triplete nerazzurro, ha parlato al canale brasiliano Forzainterbrasil del mercato dell’Inter. La sua attenzione si è rivolta soprattutto alla possibilità che il suo connazionale Bento arrivi a difendere i pali nerazzurri a brevissima scadenza.

“Penso di sì. Ho parlato con alcune persone dietro le quinte e penso proprio che andrà all’Inter. Perché Sommer è un poi avanzato con l’età e nelle ultime partite Bento ha fatto molto bene anche con la Nazionale brasiliana, no? La dirigenza dell’Inter già vedendo questo…credo che Bento abbia tutte le carte in regola per andare a Milano e penso anche che stia già firmando un contratto con loro”.