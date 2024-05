Inter, Pedullà dice tutto sulla situazione Thuram: e sull’interesse per Zirkzee

Inter, Pedullà dice tutto su Thuram e non solo. In casa nerazzurra è già partita da tempo la programmazione per la rosa della prossima stagione. La dirigenza interista si è già fatta trovare pronta per due innesti come Zielinski e Taremi a parametro zero. Due giocatori che sicuramente mancavano come livello alla squadra di Inzaghi. Ma la campagna di rafforzamento non è finita e qualche altra pedina dovrà essere aggiunta.

Occhio, però. anche a tutte quelle situazioni che riguardano i gioielli di casa Inter, specie Thuram che nel suo contratto ha una clausola risolutoria. Di questo, ma non solo, ha parlato il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Ecco le parole di Pedullà:” Zirkzee-Inter? Sul gradimento ci siamo. A chi non piacerebbe? Sulla fattibilità dell’operazione, ho espresso molti dubbi. Questi soldi l’Inter non li spende per uno che non è titolare. Uno difficilmente collocabile. A meno che non esca qualcuno, e quel qualcuno sarebbe Thuram. L’Inter non ha la minima intenzione di dar via Thuram e lui non ha la minima intenzione di andar via. Certo, c’è una clausola e se domani qualcuno facesse il matto e si presentasse con quei soldi, il calciatore potrebbe anche pensarci. Ma è possibile anche che lui dica di voler restare. Dipende da chi eventualmente lo cercherà. Di sicuro, l’Inter non spende più di 60 milioni per Zirkzee”.