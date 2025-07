Ultimo ballo della carriera, Tadic approda in Serie A | Lo prendono a parametro zero: è lui la pedina mancante

Dopo l’ultima esperienza al Fenerbahce, Dusan Tadic potrebbe approdare in Serie A: lo farà a parametro zero

L’idea di appendere le scarpette al chiodo non gli è passata ancora per la testa. Nonostante i suoi quasi 37 anni (li compirà nel mese di novembre), Dusan Tadic ha ancora voglia di dimostrare di essere all’altezza della situazione.

L’ex nazionale serbo, nelle ultime due stagioni, è stato un punto di riferimento del Fenerbahce allenato da José Mourinho. Il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il club gialloblù ha preferito non continuare l’avventura con il calciatore.

Segno del fatto che il nativo di Backa Topola è libero di accordarsi con qualsiasi club. Magari anche italiano. Una esperienza, quella in Serie A, che il centrocampista offensivo non ha mai vissuto. Ed, a quanto pare, sembra essere arrivato il momento per farlo.

Il calciatore può ancora dire la sua in un campionato importante come quello italiano. Non è da escludere che possano esserci diversi club pronti a puntare su di lui in vista della stagione che sta per iniziare.

Tadic in Serie A, arriva a parametro zero: ultimo ballo della sua carriera

Un calciatore come Tadic, per via della sua importante esperienza accumulata in questi anni, può essere di grande aiuto per importanti club italiani che puntano alla qualificazione oppure a fare bene in Champions League. Fino ad ora il calciatore, nel nostro Paese, è venuto solamente come avversario: solamente a livello di club visto che con la Nazionale serba non c’è mai stata occasione di affrontare quella italiana.

Su di lui potrebbe farci un pensierino l’Atalanta che, dopo l’addio di mister Gasperini, intende puntare non solo su giovani promesse ma anche da calciatori esperti che possano fare la differenza. Ed il nome di Tadic potrebbe, appunto, fare al caso di Juric pronto ad accoglierlo in rosa. Da precisare, ovviamente, che si tratta di una semplice ipotesi visto che di trattative, vere e proprie, in questo momento non ce ne sono affatto.

Tadic in Serie A, obiettivo ancora Champions League: le ultime

Non solo Atalanta visto che per Tadic potrebbe farsi avanti anche la Juventus. Un calciatore della sua esperienza (che in passato ha vestito maglie importanti come quelle di Southampton, Ajax e Fenerbahce) potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Un serbo per un altro serbo: per il semplice motivo che il suo connazionale, Dusan Vlahovic, difficilmente rimarrà in quel di Torino. Non resta che attendere ulteriori sviluppi ed aggiornamenti sul futuro del classe ’88.