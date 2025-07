Ci servi come il pane, perché non ti aggreghi a noi? Goretzka arriva in Italia: lo prendono a prezzo di saldo

Goretzka è un’occasione per i club italiani, l’esperto tedesco può fare molto comodo a una Big di serie A, l’indiscrezione di mercato

Leon Goretzka è tra i più continui centrocampisti dell’ultimo decennio di Bundesliga e tra i migliori nel suo ruolo della sua generazione. Il classe 1995 ha mostrato una certa duttilità, schierandosi sia come mediano che come trequartista ed esterno, unendo tecnica a fisicità che lo rendono una sicurezza nelle due fasi.

Ha un contratto con il Bayern Monaco che scade nel giugno 2026. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento da parte del Manchester United ma potrebbe essere un obiettivo concreto anche di una squadra italiana.

Il giocatore sarebbe anche disposto a restare in Baviera, anche se il suo minutaggio si è ridotto nella scorsa stagione, con Kompany che ha dato priorità a profili di maggiore prospettiva, affidandosi a lui solo a tratti e per effettuare il turnover.

Ciò che è certo è che il suo nome è destinato a essere tra i più gettonati della sessione estiva di calciomercato, con la caratura internazionale che è maturato nel corso della sua carriera e la sua qualità che lo rendono appetibile, oltre a un costo del cartellino al ribasso dato il rischio, per i tedeschi, di perderlo a zero nel caso di mancato rinnovo.

Goretzka è un’occasione di mercato, spunta l’ipotesi di vederlo in Italia

Goretzka potrebbe fare al caso della Juventus che ha in cima alla lista dei desideri per il centrocampo Tonali ed Ederson, due piste rese complicate dall’elevato prezzo chiesto dal Newcastle e dall’Atalanta.

Ecco che il tedesco sarebbe una valida alternativa per rinforzare un reparto che ha come unica certezza quella di Thuram. Goretzka andrebbe a giocarsi un posto da titolare con Manuel Locatelli, cresciuto nel girone di ritorno ma ancora in cerca di una continuità di rendimento.

Perché Goretzka può essere il profilo ideale per la Big di serie A

La Juventus ha bisogno di inserire all’interno dello spogliatoio giocatori esperti come Goretzka, il cui contributo potrebbe non limitarsi alle sue prestazioni in campo, affiancando un tecnico che ha ancora molto da dimostrare come Igor Tudor.

I bianconeri potrebbero convincere il Bayern con una proposta intorno ai 20 milioni, mettendo a segno un colpo in entrata degno di nota, sia per il talento del potenziale acquisto, sia per il costo vantaggioso dell’operazione.