In Serie A dominava in difesa, ora fa l’agricoltore | L’ex nerazzurro cambia vita: “Mi sveglio ogni mattina alle 04:30”

Era uno dei migliori difensori del campionato, adesso ha cambiato lavoro: dal campo da gioco ai campi agricoli

La vita è imprevedibile e non si sa mai cosa ci possa riservare. Soprattutto dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, fase in cui l’atleta è costretto a cambiare totalmente la sua routine, che fino ad ora era fatta di viaggi, partite ed allenamenti.

Inevitabilmente si arriva ad un punto in cui corpo e mente non riescono più a sostenere questi ritmi e necessitano di riposo. Il problema è che quando si raggiunge questo momento, dopo aver fatto la stessa cosa per decenni, è difficile cambiare.

Molti infatti non riescono ad abbandonare il mondo del calcio. Dopo anni ed anni di carriera scelgono di rimanerci, sotto però un’altra veste: che sia da allenatore, dirigente o opinionista, l’importante è non abbandonare lo sport che han sempre amato.

Altri invece decidono di voler stare lontano dai riflettori e di cambiare totalmente professione. Preferiscono fare tutt’altro, a patto che si godano la loro famiglia nella totale tranquillità, senza essere costantemente inquadrati dalle telecamere.

Dalla Serie A, ai campi

La seconda opzione è stata quella accolta da un giocatore di Serie A. Era un difensore davvero roccioso, di quelli vecchio stile, che ha vestito praticamente per tutta la carriera la maglia nerazzurra con la quale si è sempre distinto per le sue prestazioni.

Dopo che ha preso la decisione di ritirarsi ufficialmente, ha provato prima ad entrare in politica per poi dedicarsi totalmente ai campi. Non quelli da calcio in cui ha militato nella massima serie italiana, ma negli agricoli per fare l’agricoltore.

Nuova vita: “Mi alzo alle 04:30 del mattino”

Il protagonista della vicenda è Fabio Rustico, che in una recente intervista si è raccontato: “Non ho molto da raccontare, faccio il contadino. Praticamente, è cambiato pochissimo: prima facevo lo zappatore in campo e adesso lo faccio sotto il sole della Sicilia”.

Una nuova vita totalmente anticomformista, che seppur non condivisa da molti, ha narrato con piacere ai tanti curiosi. Ci ha poi tenuto a spiegare il perché la sua carriera sia durata così poco: “Non ero appassionato al mestiere che facevo e quando ho smesso di giocare non ho più seguito il calcio perché sono stato preso da altri interessi. Il calcio è cambiato molto. Oggi è tutto più liquido e più cangiante. La mia è una scelta dettata da spasmodica ricerca di libertà” Ha poi concluso: “Mi alzo al mattino presto, le 4 o le 5 a seconda delle stagioni, sistemo i campi, tra vigne e uliveti”. Rustico, di nome e di fatto.