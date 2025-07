“Pronto per la Nazionale”, Gattuso lo convoca per la prima volta | Subito titolare: in campo contro Estonia ed Israele

Gattuso ha intenzione di premiare con la convocazione e un posto da titolare una delle giovani promesse del calcio italiano

Gennaro Gattuso è stato scelto come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e avrà il compito di qualificare gli azzurri ai Mondiali del prossimo anno, dopo un inizio complicato di girone e la netta sconfitta in Norvegia che rende lo spauracchio dei playoff un’ipotesi sempre più concreta.

L’ex tecnico del Milan è reduce da un’annata in Croazia ed è stato fortemente voluto dal capo delegazione Gianluigi Buffon che lo ha ritenuto il profilo ideale per compattare il gruppo, trasmettere l’importanza e l’onore di indossare la maglia azzurra e fornire le giuste motivazioni per centrare risultati importanti.

L’esperienza decennale che l’ex mediano ha maturato in panchina certificano la sua nomina, avvenuta in mezzo allo scetticismo generale e in una situazione molto complicata, nonostante il talento non manchi nella cerchia di giocatori convocabili.

Gattuso ha intenzione di dare fiducia ad alcuni giovani che si sono messi in luce, andando a pescare nell’Under 21 che ha disputato un ottimo Europeo e monitorando la possibile crescita di qualche giocatore nel corso del campionato che partirà a fine agosto.

Un’Italia che punta sui giovani, il progetto di Gattuso

Ecco che Casadei e Ruggeri sembrano essere le prime novità da aggiungere a un gruppo già collaudato ma che necessiterà di trovare una maggiore coesione e senso di appartenenza, con l’esempio dei Mondiali del 2006 che Gattuso cercherà di trasferire ai giocatori.

E tra le novità azzurre potrebbe esserci anche Giovanni Leoni, tra le rivelazioni dell’ultima serie A. Nonostante i 18 anni compiuti, il centrale in forza al Parma ha mostrato un’affidabilità sorprendente per la sua età ed è nel mirino delle milanesi.

Gattuso vuole convocare il 18enne che ha stregato la serie A

Gattuso, stando a quanto ha riportato l’esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbe intenzionato a convocarlo per le prossime gare contro l’Estonia e Israele, previste per inizio settembre, e non è da escludere che possa essere pure schierato da titolare.

Gli avversari abbordabili potrebbero favorire il suo esordio con la Nazionale maggiore e testare le sue qualità in prospettiva futura. Nel caso in cui Gattuso puntasse di lui dimostrerebbe un coraggio che i predecessori non hanno avuto.