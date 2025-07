Faceva coppia con Cristiano Ronaldo, ora cambia strada | Addio al calcio: si butta in politica

L’ex compagno di squadra di CR7 ha appeso gli scarpini al chiodo e ha deciso di candidarsi in politica, ecco la sua seconda vita

Cristiano Ronaldo ha terminato la propria parentesi in Arabia tra le fila dell’Al-Nassr, con l’importante bottino di 25 gol messi a segno in 30 partite. Una media realizzativa inaudita per un 40enne che non ha intenzione di fermarsi e che punta al record di 1000 reti in carriera, obiettivo non troppo distante.

Inoltre, il fenomeno portoghese vuole prendere parte ai Mondiali della prossima estate, l’ultima occasione per alzare l’unico trofeo che non ha ancora aggiunto nella sua già ricca bacheca, visto che con i lusitani ha conquistato solo un Europeo nel 2016.

In quella competizione era un suo compagno di reparto, in attacco, un centravanti che era esploso proprio al Manchester United, sotto la sapiente guida di Alex Ferguson, in un periodo in cui i Red Devils erano uno dei club più vincenti del Mondo.

Un giocatore che ha deciso di ritirarsi pochi mesi fa, dopo essere stato protagonista anche in Italia, sia tra le fila della Lazio che del Venezia, con una parentesi positiva nella Capitale che non è stata replicata in laguna.

Una seconda vita sorprendente per l’ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo

Dopo una carriera di alto livello, ha scelto di buttarsi in politica, sfruttando la propria immagine di personaggio pubblico per aiutare il partito ad aumentare il bacino di votanti ed entrare così in Parlamento.

Lui è Luis Nani che vuole dedicarsi alla comunità portoghese, dopo avere regalato momenti di spensieratezza e di gioia con le sue eccellenti prestazioni sul terreno di gioco.

Dopo il ritiro ha scelto di candidarsi in politica

In Portogallo, infatti, sono state indette nuove elezioni anticipate e Nani ha deciso di candidarsi tra le fila dell’opposizione, all’interno di una coalizione che comprende il partito ecologista, comunista e democratico d’intervento, con la speranza di essere eletto e potere contribuire a introdurre riforme che possano favorire la crescita economica del proprio Paese, che risente di una crisi che è dettata dai conflitti in corso e da un’inflazione in costante aumento.

Nani è stato un leader in campo e all’interno di uno spogliatoio e l’esperienza maturata durante la sua proficua carriera da calciatore potrebbe risultare utile in un settore decisamente diverso come quello della politica.