“VERSTAPPEN IN FERRARI”, un sogno che diventa realtà | Annuncio a Mondiale in corso: accordo a sorpresa

I tifosi della Ferrari possono esultare: il pilota più forte della griglia è pronto ad approdare in Ferrari

Sembrava potesse essere una coppia che avrebbe dominato il prossimo decennio di Formula 1 ed invece, tutto ad un tratto, il loro legame si è spezzato. Si tratta di Max Verstappen e la sua Red Bull, che a fine stagione si separeranno definitivamente.

Entrambi devono tanto all’altro, proprio per la crescita esponenziale avuta negli ultimi anni. Erano ambedue prodigi nei loro rispettivi ruoli e sono diventati insieme campioni, più volte, ma è arrivato il momento di dirsi addio.

Il pilota olandese, già 4 volte campione del mondo all’età di 27 anni, ha già comunicato al suo team di voler cambiare Scuderia. Una notizia che ha praticamente sconvolto i fan, curiosi di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione.

Ad aggravare la situazione per i Die Roten Bullen è il licenziamento di Christian Horner, il team principal. Insomma, non tira una bell’aria nell’azienda di motori austriaca, che a partire dalla prossima stagione dovrà totalmente reinventarsi.

Nuovo capitolo

E così è iniziato il corteggiamento per SuperMax. In quale scuderia correrà il classe 1997 nel 2026? Questa è la grande domanda che circola nei paddock del motorsport più seguito al mondo, nel bel mezzo di una stagione totalmente dominata dalla McLaren.

Perderà dunque il suo scettro da campione del mondo e questa notizia ha fatto intendere il perché. Non c’è oramai più intesa tra Max e la Red Bull, motivo per cui serve ad entrambe chiudere questo meraviglioso capitolo ed iniziarne uno nuovo.

In Ferrari

Come già svelato negli ultimi giorni, è vicinissimo a firmare con la Mercedes, il che implica che uno tra Russell ed Antonelli andrà via. Una vera e propria bomba di mercato, al pari di quella di Lewis Hamilton come nuovo pilota della Ferrari.

Sui social, in particolare su X, il futuro passaggio dell’olandese è stato commentato da tutti gli appassionati. In merito han discusso maggiormente proprio i tifosi della rossa, pienamente delusi della stagione in corso e con il desiderio di vedere cambiamenti di rilievo per tornare a vincere. Uno di questi ritengono sia ingaggiare Max Verstappen e mandar via Charles Leclerc, accusato di non esser riuscito a compiere il salto di qualità dopo anni alla guida della monoposto di Maranello. In vari paddock l’aria è dunque tesissima e da oggi in poi bisogna aggrapparsi alla sedia, perché tutto può succedere da un momento all’altro.