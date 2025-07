“SQUALIFICATO”, ULTIM’ORA SINNER | Altra denuncia gravissima: non può farci nulla

Non sembra terminare il periodo più complicato della sua carriera: ancora problemi per il numero 1 al mondo

Il 2025 di Jannik Sinner è ad oggi l’opposto del 2024. L’anno scorso l’altoatesino, vincendo tornei su tornei e il 95% delle partite disputate, è riuscito nell’impresa di conquistare la prima posizione nel ranking ATP mondiale, una situazione che difficilmente si ripeterà.

Come confermato da lui stesso, da diverse fonti sportive e dagli accaduti, c’è qualcosa che non va. Uno dei tanti indizi è il cambio del suo staff nelle ultime settimane, così come le espressioni totalmente spente e deluse inquadrate dalle telecamere.

È pur vero che non sarebbe facile per nessuno affrontare ciò che sta vivendo. A partire dalla squalifica per doping, che l’ha visto passare dall’essere sul tetto del mondo e dominare i suoi avversari, all’essere improvvisamente fermato.

90 giorni inevitabilmente ledono sulla sua condizione psicofisica. Eppure nonostante ciò, al suo ritorno, è stato in grado di disputare due tornei sino alla fine, arrendendosi però sia a Parigi che a Roma al suo più grande rivale, Carlos Alcaraz.

Difficile da digerire

L’ultima delle due, quella nella capitale francese, è un marchio che si porterà sino al prossimo anno. Mancava pochissimo per vincere il suo primo Roland Garros, ma al termine del match più longevo della storia della competizione non è riuscito ad alzare il trofeo.

Una delusione gigantesca, alla quale tutt’oggi non è riuscito a far fronte. Bisogna che si riprenda mentalmente prima che fisicamente e torni “spietato” come un tempo, se non vuole lasciare lo scettro da numero 1 al mondo.

Un pesantissimo stop

I mesi di stop dopo aver patteggiato e le sconfitte rimediate negli ultimi tornei, han fatto sì che lo spagnolo si avvicinasse tremendamente nella classifica. Attualmente Sinner è sopra i 10.000 punti ed Alcaraz poco sotto, una circostanza che rende la battaglia tra i due ancor più avvincente.

Essendo una figura di fama mondiale oramai è chiacchieratissima, specialmente dai suoi tifosi, che vogliono vederlo in forma quanto prima. Ed è proprio sulla piattaforma X che hanno espresso la loro opinione dopo aver letto che “Carlitos” si è qualificato per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, sottolineando che senza la squalifica, la “volpe italiana” avrebbe potuto aumentare nettamente il distacco. Un pò come nel tennis femminile, in cui Aryna Sabalenka mantiene saldo il primato avendo quasi il doppio dei punti della seconda, Coco Gauff.