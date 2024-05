Inter, tutto pronto per il terzo acquisto: Marotta e Ausilio pronti allo sforzo. La partita vera si gioca per altri 2 innesti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2024

Inter, tutto pronto per il primo acquisto. In casa nerazzurra, dopo la sbornia scudetto, si pensa agli ultimi turni di campionato. La squadra di Inzaghi, dopo aver perso contro il Sassuolo, ha intenzione di rifarsi per non fare altre brutte figure in questo finale di stagione. Ma mentre i giocatori e lo staff tecnico lavorano duramente sul campo, lo stesso fa da dietro la scrivania la dirigenza, pronta a puntellare la squadra dove c’è più bisogno.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha fatto presente a più riprese, sia pubblicamente che in privato, la sua intenzione di avere una rosa a disposizione che sia ancora più competitiva. Per questo la dirigenza si sta attivando per trovare i tasselli necessari a rinforzare la rosa. Sempre secondo il quotidiano romano, i nerazzurri, dopo Taremi e Zielinski, sono pronti a concludere anche il terzo colpo di mercato.

Si tratta di Bento Krepski. Il portiere brasiliano è un nome che piace già dalla scorsa stagione. E c’è margine economico per chiudere l’affare. La vera partita si giocherà per quanto riguarda gli altri due colpi nella mente di Marotta e Ausilio. Per portare a Milano anche Gudmunsson ed un difensore giovane, ci vorrà più tempo. Ma i due dirigenti vogliono usare la strategia giusta e affondare il colpo.