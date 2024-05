Inter, l’Atalanta in finale, un problema in più

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2024

L’Inter avrà guardato con interesse alla partita del Marsiglia a Bergamo per molti motivi. Sicuramente vedere una squadra italiana in finale di Europa League farà piacere anche in Viale della Liberazione ma se fosse passato il Marsiglia nessuno si sarebbe strappato i capelli.

L’eliminazione dei francesi segna l’impossibilità per loro di accedere alla Champions League. Il primo effetto di questo risultato sarà automatico: il rientro a Milano di Joaquin Correa. L’argentino è in prestito al Marsiglia con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro in caso di qualificazione alla prossima Champions. Correa tornerà dunque alla base dopo un campionato disastroso che lo ha visto giocare pochissimo con zero gol e zero assist al suo attivo.