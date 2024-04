Mercato Inter, si fa sul serio per Zirkzee: tre indiziati a partire per fargli spazio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2024

Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per Zirkzee. La squadra di Inzaghi si gode il momento felice dopo la vittoria nel derby contro il Milan che ha sancito non solo la vittoria dello scudetto, ma anche l’apposizione della seconda stella sul proprio petto. Un traguardo importantissimo inseguito a lungo da società e squadra, ma finalmente raggiunto dopo tanti sforzi. Intanto, mentre la squadra prepara la sfida contro il Torino, la dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ruolo a cui sta guardando la dirigenza nerazzurra è quello d’attacco. Il nome che ad oggi è più chiacchierato è quello di Gudmunsson, ma occhio ad una nuova opportunità che potrebbe aprirsi. Si tratta dell’attaccante del Bologna, Zirkzee, la più bella sorpresa di questo campionato di Serie A. Su di lui, oramai da tempo, c’è il fortissimo interesse del Milan e di recente anche la Roma vorrebbe capire la fattibilità dell’affare.

I nerazzurri, ovviamente, non potranno raggiungere dal nulla la valutazione da 60 milioni di euro che il Bologna fa per lui. Ed ecco che Marotta e Ausilio sarebbero pronti a ricavare un tesoretto dalle cessioni di qualche giovane. Il primo è sicuramente Valentin Carboni, che il club valuta circa 30 milioni di euro. Occhio anche alla situazione attorno a Filip Stankovic, per cui ci sarebbero degli interessi dalla Francia. In ultimo, i nerazzurri potrebbero sfruttare anche la carta Fabbian, che potrebbe finire definitivamente al Bologna per abbassare la parte cash.