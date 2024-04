Inter, avanti tutta per Gudmunsson: tra la formula alla Frattesi, la richiesta e la contropartita. Tutti i dettagli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2024

Inter, avanti tutta per Gudmunsson. La squadra nerazzurra si godrà da qui fino alla fine del campionato la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella. Un risultato puntato e dichiarato fin dall’inizio del campionato e finalmente raggiunto dopo tanti sforzi. Ma se la squadra e Inzaghi si godono il momento, la società si è già messa al lavoro per programmare la prossima stagione, specie per la scelta dei migliori profili per rinforzare la rosa.

Uno dei giocatori cercati con maggiore attenzione è sicuramente Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante dei rossoblù è stato uno dei migliori di questa stagione e i nerazzurri non hanno mai staccato gli occhi dalle sue prestazioni. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero intenzione di puntare con estrema decisione all’attaccante islandese con cui si sarebbe già stato qualche abboccamento.

Il Genoa sarebbe disposto a venire incontro all’offerta della società nerazzurra che prevede una formula alla Frattesi, con un prestito con obbligo di riscatto. Il Grifone valuta il proprio calciatore circa 35 milioni di euro e sarebbe anche disposta a far inserire una contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Questa sarebbe stata inquadrata in Zanotti, oggi in prestito al San Gallo e leader dell’Under 21. Ma occhio alla concorrenza, visto che il giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di giocare in Premier League e visto che il Tottenham si è molto interessato a lui.