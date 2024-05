Inter, caccia al nuovo Osimhen e al nuovo Mandzukic: ecco chi è in vantaggio tra i due

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2024

Inter, caccia al nuovo Osimhen e al nuovo Mandzukic. Mentre la squadra nerazzurra è ancora euforica per la festa scudetto e prepara la prossima partita di campionato contro il Sassuolo, la dirigenza di viale della Liberazione sta lavorando molto duramente per programmare il futuro della rosa di Inzaghi e regalare al tecnico nerazzurro una rosa quanto più competitiva possibile, non solo in Italia, ma anche in Europa.

Proprio per questo, oltre a giocatori già più esperti, la dirigenza interista sta cercando di focalizzarsi anche su qualche giovane per garantirsi il futuro. Gli osservatori nerazzurri, infatti, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, si sono focalizzati molto su due profili. Il primo è l’attaccante nigeriano di proprietà dell’Anversa, George Ilenikhena, che quest’anno è stato grande protagonista, pur essendo solo un 2006, segnando anche il Champions League contro il Barcellona. Di lui si parla molto bene e tanti lo considerano l’erede di Osimhen.

L’altro giovane, sempre classe 2006, è il centravanti croato, Anton Matkovic, di proprietà dell’Osijek. Anche lui viene paragonato ad un grande ex della nostra Serie A, ovvero Mario Mandzukic, per la cattiveria e i chili in campo. La richiesta, per il primo, è di 20 milioni di euro ed è considerata eccessiva dalla dirigenza nerazzurra. Per il secondo, invece, il prezzo è più calmierato e si parla di 5 milioni. Tra l’altro, in passato, il Sassuolo è stato molto vicino ad ingaggiare il croato.