Inter, Biasin parla del mercato: “Ecco chi arriverà in nerazzurro”. E sui rinnovi di contratto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/05/2024

Inter, Biasin parla del mercato dei nerazzurri. L’euforia per la festa scudetto post-vittoria contro il Torino è ancora nella mente dei giocatori nerazzurri. Un bagno di folla che ha accolto la squadra di Inzaghi e ha, giustamente, festeggiato per il grandissimo traguardo raggiunto. Intanto, a pochi giorni dall’impegno di campionato contro il Sassuolo, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dei nerazzurri intervistato dal sito IotifoInter.it.

Ecco le parole di Biasin: “So che l’Inter sta lavorando per portare a Milano il futuro portiere titolare, che nella prossima stagione farà il vice Sommer. Non verrà confermato il prestito di Audero. E poi un difensore: giovane, abbastanza affermato, che possa crescere con Acerbi e de Vrij. Quello è il ruolo da attenzione di più. Per il resto, il gruppo è fatto. Settimo centrocampista? Ci saranno delle coppie in ogni ruolo, come ha detto Ausilio. Anche in attacco ce ne sono quattro e credo che rimarranno quelli: Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi”.

Poi, Biasin, ha continuato: “Rinnovi di Lautaro e Barella? Raggiunto l’obiettivo, arriveranno i giorni degli incontri. A cominciare da Inzaghi: a breve l’annuncio del rinnovo, non c’è alcun problema. Inzaghi chiederà di ragionare su una rosa il più possibile simile a quella di quest’anno. Anche su Lautaro e Barella non c’è nervosismo, bisogna solo trovare l’incastro giusto, che verrà fatto dopo la scadenza del 20 maggio. Ma non vedo nulla all’orizzonte”.