Inter, Inzaghi avanti tutta a suon di record

di Redazione, pubblicato il: 26/04/2024

L’Inter celebra la conquista dello scudetto con una serie di articoli sul sito ufficiale del club. In uno di questi si analizza la figura di mister Inzaghi ed i suoi numeri eccezionali nel triennio nerazzurro.

“Sono proprio i dati di questo campionato che riescono a delineare perfettamente la grandezza di Simone Inzaghi. Lo Scudetto è il sesto trofeo vinto sulla panchina nerazzurra, dopo due Coppa Italia e tre Supercoppe italiane. Diventa così in solitaria il terzo allenatore più titolato nella storia dell’Inter, dalla nascita della Serie A a girone unico, dopo Helenio Herrera e Roberto Mancini, entrambi a sette. Nella gara di campionato contro l’Udinese, i nerazzurri hanno terminato la partita con un possesso palla del 76.9%.Si tratta del dato più alto registrato dall’Inter in un incontro nel corso delle ultime 20 stagioni di Serie A.

Inzaghi è in generale il secondo tecnico con la media punti più alta nella storia dell’Inter in Serie A, tra quelli che contano almeno 50 panchine con questa squadra con una media di 2.21 punti a incontro. Statistiche che danno i contorni ad un successo strameritato e a un percorso che ha avuto uno straordinario climax prestazionale. Una serata storica per Simone Inzaghi è stata quella della sfida contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro è arrivato a quota 300 panchine in Serie A, un traguardo prestigioso da analizzare in maniera approfondita.

L’allenatore piacentino infatti è diventato il tecnico che ha ottenuto il maggior numero di vittorie entro le prime 300 partite in Serie A. Con 179 successi Inzaghi ha superato in questa speciale classifica Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri. Dal suo esordio nel campionato italiano Inzaghi è il tecnico che ha collezionato più successi in Serie A, oltre 20 in più rispetto ad ogni altro allenatore nel periodo. Numeri da capogiro che sono stati sottolineati anche dalla Lega Serie A che lo ha premiato come Miglior allenatore nei mesi di ottobre e gennaio. Come ciliegina sulla torta spicca anche il podio del “The Best FIFA Men’s Coach“. L’allenatore nerazzurro è stato inserito nella lista dei tre candidati come miglior allenatore della stagione 2022/23.”