Inter, Lautaro confessa il suo sogno più grande

di Redazione, pubblicato il: 06/05/2024

(Inter) Lautaro Martinez è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“. Il Toro ha ripercorso le emozioni dello scudetto vinto una settimana fa nel derby.

“L’obiettivo era vincere la seconda stella. Abbiamo lavorato tantissimo e dopo tanto sacrificio ce l’abbiamo fatta. Lo scudetto nel derby è stata una cosa importante, bella, speciale. Vincerlo contro di loro a casa loro per noi è stata una cosa meravigliosa. È un giorno che non dimenticheremo mai. Non era mai successo. Siamo entrati nella storia di questo grande club, per noi è una cosa importantissima”.

Il grande sogno del capitano nerazzurro? “La Champions League. L’anno scorso abbiamo fatto un cammino in Champions che è stato fondamentale. Arrivare in finale è difficile, noi sin dall’inizio abbiamo fatto ottime partite.”