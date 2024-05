Inter, accordo semrpre più lontano per il rinnovo di Dumfries: ecco chi lo cerca e la valutazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2024

Inter, sempre più lontano l’accordo per il rinnovo di Dumfries. I nerazzurri sono ancora in preda alla sbornia per i festeggiamenti dello scudetto. Prova ne sia la prestazione deludente, con conseguente sconfitta, ottenuta contro il Sassuolo. Intanto, la formazione di Simone Inzaghi, cerca di rimediare a quanto accaduto a Reggio Emilia, cercando di preparare nel migliore dei modi la partita di venerdì sera contro il Frosinone.

Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza pensa al futuro della rosa di Inzaghi, cercando non solo i profili migliori da acquistare sul mercato, ma anche di rinnovare quelli che sono i pilastri della squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri e Dumfries sono sempre più lontani. L’accordo per il rinnovo, nonostante un parziale dietrofront dell’olandese rispetto alle richieste iniziali, non ha portato alla sperata fumata bianca, per cui è facilmente ipotizzabile un addio nel mercato estivo.

Su di lui, oramai da tempo immemore, c’è il forte interesse del Manchester United. Il giocatore piace molto al tecnico ten Haag – che però non è sicuro della permanenza – e potrebbe davvero volare alla volta dei Red Devils per soddisfare le proprie pretese economiche. Ovviamente, i nerazzurri, dovranno essere accontentati nella loro richiesta economica, che ad oggi oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.