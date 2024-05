Inter, Paolo Condò , poche parole per la verità più semplice

di Redazione, pubblicato il: 06/05/2024

L’Inter perde a Reggio Emilia dopo una settimana di baldoria per lo scudetto e la seconda stella. Sui social fioccano le polemiche, la sconfitta brucia soprattutto per il modo con cui è arrivata e per i record non più raggiungibili.

Paolo Condò ai microfoni di Sky ha centrato con poche parole le motivazioni di una gara così sotto tono dei ragazzi di Inzaghi.

“È stata una partita tra una squadra super motivata, il Sassuolo, e una squadra sotto motivata, l’Inter. Altrimenti non sia piega questo risultato.