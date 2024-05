Inter, Pavard analizza la partita: tutta la delusione del difensore francese per la sconfitta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

Inter, Pavard parla della sconfitta. In casa nerazzurra c’è delusione dopo la sconfitta avuta questa sera contro il Sassuolo. La formazione di Inzaghi è andata un po’ troppo sotto ritmo contro i neroverdi e non è riuscita ad esprimersi come al suo solito. Intanto, dopo la partita, il difensore nerazzurro, Benjamin Pavard, ha parlato della partita esternando tutto il suo rammarico per non aver vinto.

Ecco le parole di Pavard: “Come tutte le sconfitte, lascia assolutamente delusi. Volevamo vincere anche stasera, ma purtroppo non è successo. Siamo molto delusi, ci aspettavamo che potesse essere un match difficile, ma volevamo vincere e lo faremo nella prossima partita. Lo scudetto? Tante emozioni, sono venuto qui per vincere trofei. Sono contentissimo anche per l’affetto dei tifosi. Sapevo avrei trovato una grandissima atmosfera all’Inter, per questo stasera sono deluso: avremmo voluto regalare un’altra gioia ai nostri tifosi”