Inter: contro il Sassuolo, Bastoni raggiunge un grande traguardo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

Inter, contro il Sassuolo c’è un traguardo per Bastoni. In casa nerazzurra, c’è grande rammarico per la sconfitta ottenuta in casa del Sassuolo. Un risultato che arriva a causa di un atteggiamento troppo blando della squadra che il suo tecnico, Simone Inzaghi, ha definito come “disordinato”.

Intanto, nonostante la serata non felice, per un nerazzurro è stata raggiunta una piccola soddisfazione. Infatti, Alessandro Bastoni, con la partita di questa sera, ha raggiunto le 200 presenze in maglia nerazzurra. Un risultato non indifferente, se consideriamo che si tratta solo di un classe 1999.

Bastoni, anche con la prestazione di questa sera, si è dimostrato essere uno dei leader della squadra. Un giocatore con caratteristiche uniche, con un grande attaccamento alla maglia e alla causa nerazzurra. Un traguardo importante e una grande soddisfazione.