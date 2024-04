Inter, lo scudetto nerazzurro fa bene all’Italia

di Redazione, pubblicato il: 26/04/2024

(Inter) Gianfranco Teotino ha parlato dello scudetto nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. Il giornalista ha sottolineato quanto questo successo possa essere importante anche in chiave azzurra.

“Il blocco di italiani dell’Inter è un valore aggiunto anche per la Nazionale soprattutto se Spalletti giocherà col modulo della difesa a tre. Dimarco in questi anni è il giocatore che con Inzaghi ha progredito di più. Barella era già un pilastro dell’Italia. Frattesi è in grado di fare la differenza . Sono tutti giocatori che arrivano all’Europeo sulle ali dell’entusiasmo per lo scudetto vinto e sono in una fase di crescita, penso soprattutto a Bastoni. Dà fiducia avere lui.”